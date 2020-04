Fase 2 Coronavirus: Conferenza stampa di Conte in diretta streaming da Palazzo Chigi.

Attesa per le ore 20:20 di oggi 26 aprile la conferenza stampa in diretta streaming del presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Palazzo Chigi sulla fase due dell’emergenza Coronavirus Covid-19. Conte illustrerà agli italiani l’esito della videoconferenza che ha tenuto con le delegazioni di Regioni, Anci e Upi, il ministro della Sanità Roberto Speranza e il titolare degli Affari Regionali Francesco Boccia, e dopo gli incontri in giornata tenuti con i capi delegazione della maggioranza per definire le misure da adattare nella ripartenza prevista per il 4 Maggio.

Tra le principali novità, il governo dovrebbe annunciare la riapertura del cibo da asporto, l’attività motoria ma solo individuale (a meno che non si tratti di minori o di persone diversamente abili), la ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici.

Questa sera conferenza stampa in diretta da @Palazzo_Chigi pic.twitter.com/eSAXCgpx9D — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) April 26, 2020

Possibilità di visitare i parenti ma no alle riunioni di famiglia con la conferma del divieto di spostamento tra le Regioni, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.