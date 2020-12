Successo del drift-fest realizzato nella nuova pubblicità BMW su YouTube. Il Video Spot pubblicitario dal titolo “The Epic Driftmob feat. BMW M235i” ha messo a segno quasi 8 milioni di visite dalla data della sua pubblicazione, il 29 luglio 2014. Un “driftmod” che la BMW ha realizzato con un successo, quello costruito nella pubblità attorno ad una rotatoria stradale per l’occasione chiusa al traffico.

Come prevedibile nelci sono un sacco di gomme che stridono, fumo bianco consumato dalle gomme e qualchedavvero impressionante che riesce a rendere queste costose auto sportive BMW come dei veri e propri nuotatori sincronizzati. Alla guida cinqueprofessionali di, e non quindi uno qualunche.