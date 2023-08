Ultime Notizie » Allunaggio » Spazio News: Sonda indiana atterrata su Luna (Polo Sud)

Missione Chandrayaan-3: successo dell’ISRO

L’Organizzazione di Investigazione Spaziale dell’India (ISRO) ha annunciato che la missione Chandrayaan-3 è stata un successo: raggiunto il suolo lunare dopo una discesa automatizzata durata circa 20 minuti. Il lander Vikram che trasporta a bordo il rover Pragyan ha completato con successo l’atterraggio morbido e si trova ora nella regione del polo Sud del nostro satellite. L’India è il quarto paese dopo l’Unione Sovietica (pochi giorni fa la notizia che la sonda spaziale russa Luna-25 si è schianatata sulla Luna, gli Stati Uniti e la Cina, ad aver raggiunto con un dispositivo la superficie lunare.

Partecipazione del primo ministro indiano al summit BRICS

Il primo ministro indiano Narendra Modi, che partecipa al summit BRICS in Sud Africa, ha assistito virtualmente all’atterraggio e ha condiviso osservazioni tramite live streaming. Modi ha affermato che il successo della missione lunare appartiene a tutta l’umanità e aiuterà le future missioni lunari di altri paesi. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha celebrato l’atterraggio del modulo Chandrayaan-3, definendolo un’importante occasione per la famiglia BRICS.

Obiettivi della missione lunare

La missione lunare è composta da un lander

) e un rover (), con l’obiettivo di effettuare esperimenti scientifici per studiare la composizione minerale del suolo lunare. La regione del polo sud è di particolare interesse, poiché si ritiene possa ospitare depositi di ghiaccio utilizzabili come combustibile, ossigeno e acqua per future missioni. L’ISRO ha condiviso alcune foto e un video catturati dalle telecamere del lander, che mostrano regioni di impatti di asteroidi sulla superficie lunare.