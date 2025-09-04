Uomini e Donne, spoiler: Gemma Galgani innamorata di nuovo (ma qualcosa andrà male)

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne: cosa accadrà.

Sta per tornare su Canale 5 la nuova stagione di Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, con la prima puntata prevista per lunedì 22 settembre alle 14.45.

Dopo la pausa estiva, il programma promette di regalare nuove emozioni e colpi di scena che coinvolgeranno sia i protagonisti più giovani sia i volti storici del Trono Over.

Uomini e Donne: i nuovi tronisti e le novità della stagione

Le registrazioni sono già partite e le prime anticipazioni hanno acceso l’attesa dei fan. Tra le novità più interessanti spiccano due giovani tronisti che si apprestano a conquistare il pubblico con la loro storia e personalità. Il primo è Flavio Ubirti, 24enne originario di Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Già noto agli spettatori per aver partecipato a Temptation Island come tentatore, Flavio è un portiere di calcio che si definisce una persona tranquilla, equilibrata ma anche molto determinata e resiliente, qualità che ha affinato grazie allo sport.

Il suo motto, «Se voglio farlo, mi riesce farlo», esprime la sua volontà di mettersi in gioco nel percorso alla ricerca dell’amore, senza tollerare superficialità o presunzione. Accanto a lui, la giovane siciliana Cristiana Anania, 22 anni, speaker radiofonica originaria di Palermo. Caratterizzata da un sorriso contagioso e una personalità solare e vivace, Cristiana si è presentata come una ragazza con forte temperamento ma anche con delicate fragilità, cresciuta in fretta a causa della separazione dei genitori.

Fondamentali nella sua vita sono stati i nonni, veri punti di riferimento affettivi. «L’amore per me è vita», ha dichiarato nella clip di presentazione, sottolineando come proprio il desiderio di trovare l’amore l’abbia spinta a sedersi sul trono. Non poteva mancare nella nuova stagione di Uomini e Donne la protagonista indiscussa del Trono Over: Gemma Galgani, che a 75 anni continua a emozionare e a far discutere il pubblico. Le indiscrezioni che la volevano lontana dal programma sono state subito smentite dalle prime registrazioni. Gemma è tornata in studio pronta a nuove conoscenze e a un possibile nuovo amore, tra cui spicca il nome del cavaliere Pasquale.

Come da tradizione, non mancheranno gli scontri con la storica rivale Tina Cipollari, che anche nelle prime puntate ha già acceso lo studio con le sue pungenti osservazioni. Durante l’estate, Gemma ha stupito tutti con un’esperienza lontana dal piccolo schermo: ha lavorato come cameriera in un bar della Val d’Aosta, dimostrando una sorprendente umiltà e voglia di mettersi alla prova anche fuori dal contesto televisivo. Ora è pronta a tornare protagonista nel programma di Maria De Filippi, con l’obiettivo di ritrovare il grande amore e regalare nuovi momenti di emozione ai telespettatori.

La nuova edizione di Uomini e Donne si preannuncia quindi come un mix di novità e tradizione, con volti giovani pieni di entusiasmo e personaggi storici che continuano a catturare l’attenzione. Tra i protagonisti emergono figure pronte a mettersi in gioco con sincerità, mostrando le proprie fragilità e speranze in un contesto sempre più amato dal pubblico italiano. L’appuntamento è ogni pomeriggio alle 14.45 su Canale 5, per seguire le storie d’amore, le dinamiche di corteggiamento e le inevitabili tensioni che da anni fanno di Uomini e Donne uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.