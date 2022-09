TIFONE GIAPPONE – Le autorità giapponesi hanno emesso un ordine per evacuare circa 9,7 milioni di persone dalle regioni di Kyushu, Shikoku e Chugoku a causa delle forti piogge prodotte dal tifone Nanmadol, uno dei più potenti ad aver colpito il Paese negli ultimi anni. Come scritto su Japan Times, le piogge torrenziali hanno provocato almeno due morti e 70 feriti. Allo stesso modo, ci sono state inondazioni, smottamenti e linee elettriche interrotte, lasciando 26.000 case senza servizio.

This video is the Kuma River in Kumamoto Prefecture as of 11:30 pm on September 18th Japan time.

This river has just been issued a river flood risk information. The red line is the flood danger water level.#typhoon#Japan#typhon#Japonpic.twitter.com/monZhA3mea

