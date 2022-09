Ultime Notizie » concerto » VIDEO: Il rapper Post Malone si fa male cadendo sul palco durante un concerto

MUSICA – Il rapper americano Post Malone è caduto sul palco mentre eseguiva una sua canzone durante la sua presentazione questo sabato all’Enterprise Center, nella città di San Luis (USA), colpendolo duramente alle costole, costringendolo a finire prima il concerto del previsto. Come si vede nei video che circolano sui social network, l’artista stava camminando sul palco salutando gli spettatori quando è caduto in una buca. Dopo l’incidente, il concerto è stato interrotto per alcuni minuti mentre il musicista ha ricevuto cure mediche.

Post malone sufrió dura caída en el escenario, los paramédicos tuvieron que llevárselo ante la confusión de los fans. Ocurrió el sábado en el Enterprise Center de St. Louis a la mitad del concierto. Post no vió un agujero que usó para bajar su guitarra y aún no se había tapado. pic.twitter.com/yD6w9ODSwp — Raúl Brindis (@raulbrindis) September 18, 2022

Dopo pochi minuti, Post Malone è tornato sul palco con chiari segni di dolore e ha eseguito qualche altra canzone prima di terminare lo spettacolo, non senza scusarsi più volte con il pubblico per l’accaduto.

Post Malone recibió atención médica después de sufrir una fuerte caída en el escenario durante su concierto en St. Louis ayer por la noche. pic.twitter.com/pf51VDoFyP — Playlist Magazine (@PLAYLIST_MAG) September 18, 2022

“Voglio solo scusarmi con tutti a San Luis […] [la caduta] mi ha colpito molto. La prossima volta che sarò qui faremo uno ‘spettacolo’ di due ore, così possiamo rimediare alle canzoni perdute”, ha detto il rapper in un video condiviso su Twitter, in cui assicura che sta bene e che ha richiesto solo antidolorifici dopo il duro colpo.