Gli avvocati di un azionista della casa produttrice di auto elettriche Tesla, che ha contribuito a ribaltare l’enorme pacchetto di risarcimenti richiesto da Elon Musk nel 2018, hanno chiesto a un tribunale statale del Delaware quasi 6 miliardi di dollari in spese legali.

In una richiesta depositata venerdì presso la Delaware Court of Chancery, una delle tre corti costituzionali di quello stato degli Stati Uniti orientali, i tre studi legali hanno riconosciuto l’importo senza precedenti delle parcelle richieste, ma hanno sostenuto che aver vinto la causa a gennaio prevedeva “enormi vantaggi” per il magnate proprietario di Tesla.

“L’entità del risarcimento richiesto è elevata perché il valore del vantaggio ottenuto per Tesla dall’avvocato del querelante è stato enorme”, hanno affermato le società nei documenti a cui ha avuto accesso AFP.

A gennaio, il tribunale ha approvato l’annullamento dell’accordo di compensazione di Musk del 2018 del valore di 55,8 miliardi di dollari.

La corte si è poi pronunciata in favore dell’azionista di Tesla Richard Tornetta, che ha chiesto l’annullamento di un piano di compensi per Musk concordato nel 2018 e ha ritenuto che il magnate sudafricano fosse stato pagato in eccesso.

Le società hanno chiesto al tribunale il rimborso dei costi sostenuti, che stimano in 1,12 milioni di dollari, nonché di 29,4 milioni di azioni Tesla, che venerdì venivano scambiate a 202,64 dollari per azione alla chiusura delle contrattazioni a Wall Street.

Con una richiesta insolita, queste aziende vogliono che l’intero importo, 5,96 miliardi di dollari ai prezzi correnti – valevano 5,6 miliardi di dollari al momento della decisione della corte a gennaio – venga pagato con azioni Tesla.

Ciò rappresenterebbe poco meno dell’1% del capitale totale della casa automobilistica, ma collocherebbe le società, insieme, tra i 10 maggiori azionisti di Tesla. Né gli studi legali né Tesla hanno immediatamente risposto per un commento.

Insoddisfatto della giustizia del Delaware, da dove ha recentemente trasferito la sede della compagnia aerospaziale SpaceX, un’altra delle sue grandi aziende, in Texas, Elon Musk porta avanti una crociata contro quello che considera un rifugio di ortodossi legali che ostacolano i suoi progetti imprenditoriali e le sue decisioni strategiche.