Un terremoto di magnitudo 6,8 ha colpito la Mongolia pochi minuti fa. L’epicentro si trovava a circa 182 chilometri a nord della città di Murun-kuren, come evidenziato dal Centro sismologico euromediterraneo (EMSC).

USGS riferisce che il terremoto è avvenuto oggi 11 gennaio 2021 alle ore 21:32:58 (UTC) e l’epicentro è localizzato a 33 km SSW di Turt (2100 abitanti),, nelle coordinate geografiche 51.241°N 100.443°E. Ipocentro a soli 10 Km di profondità. Testimoni riferiscono di aver sentito il sisma a oltre 700 Km di distanza dall’epicentro, come a Sosnovoborsk e Zheleznogorsk in. Non vengono riportate notizie di danni a cose o persone. In attesa di ulteriori aggiornamenti.