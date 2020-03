"Ha tremato lo specchio e il lampadario ha oscillato": Terremoto in Grecia M5,4 sentito in Puglia.

TERREMOTO OGGI GRECIA – Una forte scossa di terremoto, di magnitudo M5,4, è stata registrata in Grecia alle ore 1:49 italiane di oggi sabato 21 marzo 2020. Epicentro localizzato da INGV Terremoti a 46 Km SW della città di Giannina (Ioànnina), comune situato nella periferia dell’Epiro.

Ipocentro a 14 Km di profondità.

Il sisma ha provocato tanta paura, con i cittadini greci della zona e limitrofi che sono scesi in strada dallo spavento. Il terremoto di oggi in Grecia, si è sentito anche in Albania e Macedonia, ma anche in Italia, nella provincia di Taranto in Puglia a circa 314 Km dall’epicentro: “Ha tremato lo specchio e il lampadario ha oscillato”.

La città greca di Giannina (Ioànnina) conserva ancora alcune strutture artistiche e architettoniche risalenti al periodo della dominazione ottomana (una moschea, i resti di una scuola coranica, un bazar). Mentre su una piccola isola del lago sorgono alcuni monasteri ortodossi.