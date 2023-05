Ultime Notizie » divertente » Il tatuaggio di Spalletti con il terzo scudetto del Napoli: Spallettone fa tendenza

E’ apparsa sui social la foto di Luciano Spalletti che mostra orgoglioso il suo tatuaggio sul braccio con il terzo scudetto del Napoli. Ancora una volta il tecnico che ha risporta lo scudetto nella capitale campana dopo 33 lunghissimi anni, ha sorpreso gli internauti con un gesto che è entrato diretto nei cuori dei tifosi napoletani. Lo ha fatto con un gesto a dir poco ammirevole, visto che è anche il primo tatuaggio in vita sua, a 64 anni (è nato a Certaldo il 7 marzo 1959)!

Le ultime notizie di calciomercato parlano di un Luciano Spalletti in partenza da Napoli per approdare alla Juventus. E ovviamente l’occasione del tatuaggio è stata una sponda per fare alcune vignette divertenti. Vediamole insieme: