Tao Geoghegan Hart ha vinto il Giro d'Italia 2020.

DIRETTA GIRO – Filippo Ganna ha vinto la 21a e ultima tappa del Giro d’Italia 2020 (103esima edizione) che ha visto anche il trionfo finale dell’inglese Tao Geoghegan Hart (25 anni). Il piemontese del team Ineos si impone nella cronometro finale di 15,7 km da Cernusco sul Naviglio a Milano in 17’16” precedendo di 31″ il belga Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) e di 32″ l’australiano Rohan Dennis (Ineos). Ad aggiudicarsi la corsa rosa è Geoghegan Hart (Ineos), oggi 13° a 58″, dopo un bellissimo testa a testa con l’australiano Jai Hindley (Sunweb) che si arrende per 38″ dopo 21 frazioni e oltre 3500 km. A completare il podio l’olandese Wilco Kelderman (Sunweb).

Tao Geoghegan Hart, vincitore del Giro d’Italia 2020 dopo l’ultima cronometro con arrivo a Milano:

“È incredibile! Non avrei mai immaginato che avrei vinto il Giro quando siamo partiti dalla Sicilia.

Il vincitore di tappa Filippo Ganna, subito dopo l’arrivo:

Per tutta la mia carriera ho sognato di essere tra i primi 10 o tra i primi 5 in una gara come questa. Durante la crono il mio DS mi ha detto che stavo guadagnando su Jay Hindley, poi quando mi hanno chiesto di non correre rischi nella parte finale ho capito che ero vicino alla vittoria”.

“Geoghegan Hart è riuscito a concretizzare il lavoro di tutti, sono più emozionato di lui. Bisogna fargli i complimenti. Quando stai per tanto tempo fuori casa è bene circondarsi di amici, che diventano quasi come una sorta di famiglia”.

“Sono felice di aver vinto questa crono ma sono ancora più felice per il mio compagno di squadra Tao, è fantastico, ha vinto il Giro! Sapevo che avrebbe potuto farcela. Adesso non vedo l’ora di festeggiare le nostre vittorie questa sera con Tao e con tutto il team”.