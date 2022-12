Ultime Notizie » Aeroporto Malpensa » Flibco: alla scoperta del servizio di bus navetta per la linea Torino – Malpensa

L’aeroporto di Malpensa è un importante punto di interscambio, il quale permette di raggiungere in aereo molte località italiane ed estere. Situato in provincia di Varese, tra i comuni di Ferno e Somma Lombarda, è raggiungibile con numerosi mezzi di trasporto pubblici, nonché con l’automobile.

Tuttavia, per chi parte da Torino raggiungere Malpensa in treno non è particolarmente agevole, in quanto è necessario effettuare almeno un cambio, presso le stazioni di Milano Centrale o di Milano Porta Garibaldi, per prendere il Malpensa Express, correndo il rischio di perdere la coincidenza.

Un’altra soluzione consiste nell’utilizzare l’automobile di proprietà, ma in questo caso, oltre al traffico autostradale, bisogna mettere in conto anche lo stress che inevitabilmente si accumula durante il viaggio.

Una delle soluzioni più vantaggiose è offerta dai bus navetta che collegano direttamente la città di Torino con l’aeroporto di Malpensa, senza bisogno di effettuare cambi o di stressarsi al volante.

Tra le società leader in Europa nell’ambito dei collegamenti aeroportuali tramite navette si colloca Flibco, che ha scelto proprio il capoluogo piemontese per iniziare a fornire i propri servizi anche nel nostro Paese (per maggiori informazioni clicca qui).

Torino-Malpensa in navetta: i vantaggi offerti da Flibco

Viaggiare con le navette Flibco offre numerosi vantaggi, garantendo al contempo il massimo comfort e un’impeccabile puntualità.

Il primo grande beneficio consiste nella possibilità di prenotare il proprio posto sul bus navetta direttamente dal sito web, che offre un’esperienza di navigazione ottimale tanto dal computer quanto da un dispositivo mobile come lo smartphone. Per prenotare, basta compilare il form, scegliendo tra le tre fermate di partenza disponibili, Torino Lingotto, Torino Porta Susa e Torino Stura.

Gli orari delle corse vengono calcolati tenendo conto di quelli dei voli aerei: questo permette ai passeggeri di raggiungere comodamente e senza fretta l’aeroporto di Milano Malpensa, evitando di incorrere in ritardi.

Scegliendo di raggiungere l’aeroporto con la navetta, si potrà dedicare tutto il tempo del viaggio ad attività utili, come lo studio o il lavoro, o a qualche piccolo svago, come la musica o le parole crociate, senza doversi preoccupare di tenere sotto controllo le fermate.

Grazie al wi-fi e alle prese della corrente presenti su tutti i mezzi, inoltre, si avrà la possibilità di usare, per lavorare o per intrattenersi, qualsiasi device mobile senza il timore di compromettere la batteria.

Lo spazio tra i sedili, estremamente ampio, garantisce la massima comodità del viaggio, evitando dolori alle gambe. I bus Flibco mettono inoltre a disposizione molto spazio anche per i bagagli, così da permettere ai viaggiatori di viaggiare in modo confortevole in qualsiasi circostanza.

Navette Flibco: ecologiche e dal prezzo vantaggioso

Il servizio offerto da Flibco si contraddistingue per un metodo di spostamento eco-sostenibile.

Scegliere di optare per un mezzo condiviso con altri passeggeri anziché utilizzare la propria automobile garantisce infatti una notevole riduzione delle emissioni di CO2.

Oltre ad essere vantaggiose per l’ambiente, le navette si caratterizzano anche per una convenienza economica: infatti, con Flibco è possibile viaggiare a un prezzo fisso di 22€, una tariffa piuttosto contenuta, soprattutto se rapportata alla qualità dei servizi offerti.

Per iniziare a viaggiare con Flibco da Torino o da Milano Malpensa è sufficiente prenotare il proprio posto a bordo e presentarsi alla fermata prima del passaggio del mezzo.

Nel caso in cui il viaggiatore dimenticasse di effettuare la prenotazione in anticipo, c’è la possibilità di acquistare il biglietto direttamente a bordo.