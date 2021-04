Ultime Notizie » Esercizi matematici » Puzzle visivo: pensi di poterci dire tutti i numeri che compaiono in questa foto?

Sarai presente, faccia a faccia, affrontando una vera sfida visiva. Non lasciare che il tabellone e i numeri ti giochino brutti scherzi. Oggi, le sfide virali sono la sensazione su Internet. Sulla scia della pandemia di coronavirus, milioni di netizen sono alla ricerca di questo tipo di prove per potersi divertire in questi tempi di reclusione. Ora, ti abbiamo portato una nuova sfida che ha rivoluzionato il popolare social network Facebook a causa del suo alto grado di difficoltà. Siete pronti?

I numeri sono sempre stati un mal di testa per la maggior parte delle persone in tutto il mondo. Per questo motivo, questa nuova sfida è oggi una delle più difficili da risolvere su Internet. Le regole del gioco? Dovrai guardare attentamente l’immagine e trovare tutti i numeri che sono sul tabellone.

Sembra facile non è vero? A prima vista, alcuni numeri possono risaltare e possono essere rivelati rapidamente. Tuttavia, non lasciarti trasportare dall’apparizione di questa sfida, poiché gli obiettivi sono molti più di quanto sembrano. Ricorda che hai solo 30 secondi per trovare tutte le cifre che compaiono sulla lavagna.

È un fatto curioso, questa sfida è stata risolta solo da 1 persona su 5, quindi ti consigliamo di rimanere in un luogo dove non c’è molto rumore, poiché avrai bisogno di molta concentrazione.

Quanti numeri vedi in questa sfida virale?

Nel caso in cui non riesci a trovare la risposta, non preoccuparti, poiché nelle righe seguenti ti daremo la risposta corretta.

Guarda attentamente l’immagine e vieni a dircelo nella nostra pagina Facebook. Non è difficile? Come ogni sfida virale, questa è una delle più complicate trovate su Internet oggi. In Depor siamo molto chiari sulla nostra missione: farti divertire. Per questo motivo, abbiamo deciso di darti altri 20 secondi in modo da poter colpire il bersaglio. Ci fidiamo di te e delle tue capacità visive. Vai avanti!

Soluzione della sfida

Se sei arrivato così lontano è perché potresti non aver trovato il risultato, ma in caso contrario, congratulati con te stesso per le tue grandi capacità visive. Come abbiamo promesso le righe sopra, ti insegneremo la risposta corretta.

Come potresti aver visto nell’immagine sopra, i numeri più facili da catturare sono 6, 9 e 4. Tuttavia, se guardi più da vicino, puoi anche trovare 8 e 1. Ora, la cosa difficile e utile è che trovi 5, 3 e 2, che appaiono anche sul tabellone. In totale, ci sono 8 cifre in questo disegno.