Scoperta antica città nell'Oceano Pacifico: Continente perduto?

Nel mezzo dell’Oceano Pacifico si trovano le rovine di Nan Madol, antica città costruita sulla cima di una barriera corallina adiacente alla riva orientale dell’isola di Pohnpei, tra Honolulu e Manila, in Micronesia. È possibile che siano i resti del continente perduto?

Per migliaia di anni si è creduto che esistesse un continente perduto. Molti storici lo menzionano nelle loro storie e diversi ricercatori si sono assunti il ​​compito di trovarne le vestigia. Ora, nel mezzo dell’Oceano Pacifico, sembra esserci la prova della sua esistenza.

Nan Madol era la capitale della dinastia Saudeleur

William Ayres, dell’Università dell’Oregon, assicura che Nan Madol era la capitale della dinastia Saudeleur, che governò l’area tra il 500 e il 1500. Attualmente, si possono vedere solo i resti di grandi templi ed edifici costruiti con basalto. La complessità degli edifici ha sorpreso gli storici: come sono riusciti a trasportare lastre così pesanti dalla costa nord di Ponape? Questo è l’unico deposito di questa pietra.

Nan Madol: prove di un continente perduto?

La storia di queste rovine è totalmente sconosciuta. Le sue origini, i suoi abitanti, tutto è un grande mistero. Ovviamente le teorie e le leggende sulla sua origine abbondano. Le storie locali parlano di un “mago” che è arrivato da lontano, portando le enormi lastre con cui hanno costruito gli edifici. Altre storie parlano di grandi zattere di legno di cocco, qualcosa di totalmente impossibile a causa della geografia dell’isola.

Ci sono alcuni blocchi che superano i 14 metri di diametro, quindi non c’è una spiegazione logica su come sono stati spostati. Un altro mistero è la forza lavoro: da dove arriva il capitale umano per costruire un’infrastruttura del genere? Pohnpei, il centro abitato più vicino, ancora oggi, non conta più di 35 mila abitanti.

L’estrazione di metalli preziosi a Pohnpei dalla seconda guerra mondiale, dopo l’espulsione dei giapponesi, ha portato alla luce anche leggende più moderne. Gli operai e i soldati hanno assicurato di essere testimoni di alcune leggende indigene. La più sorprendente è quella che dice che Nan Mandol è solo la “porta d’ingresso” di una colossale città sommersa.

Possibili prove che ci sia qualcos’altro

Quindi, questa sarà l’unica parte visibile di, «Nobody’s City». Luogo in cui vivevano i re del Sole.

Ci sono un gran numero di denunce presentate in cui i subacquei della zona hanno avvistato edifici colossali, strade, monoliti ricoperti di coralli e alghe. Una prova inconfutabile che Nan Madol potrebbe essere solo la punta dell’iceberg e che i resti di un continente perduto potrebbero esistere sul fondo del Pacifico.

Hanno voluto costruire una città vicino all’antica città degli dei? Le leggende della magia e dei maghi parlano da sole, mentre la scienza non può spiegare la loro costruzione. Inoltre, dobbiamo anche ricordare che questo modo di far “levitare” gli oggetti non è la prima volta che viene menzionato nelle culture antiche.

L’Egitto, l’Isola di Pasqua, il Tibet, Tihuanaco, lo Stonehenge, tra molti altri monumenti, hanno la levitazione come potenziale modo per spostare rocce colossali nella loro posizione attuale.

Inoltre, la sofisticata tecnologia necessaria per costruire tali edifici non sembra di una civiltà vicina al tempo di Cristo. Sono la prova che una civiltà molto avanzata abitava la Terra in un continente perduto? Finora le indagini continuano, ma ci diranno davvero il significato di queste rovine? Cambieranno la storia tradizionale?

VIDEO: Nan Madol è in parte sommersa ed è uno dei misteri piú grandi ed inspiegabili del mondo.