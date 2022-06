Ultime Notizie » Stefano Tacconi » Come sta Stefano Tacconi? Ecco le condizioni di salute del’ex portiere della Juventus

Stefano Tacconi, parent e tifosi in ansia per le condizioni fisiche del loro amato. Ad aggiornare sulle ultime notizie e sulle condizioni di salute dell’ex portiere di Juventus (per quasi un decennio 1983-1992) e Nazionale (tra il 1987 e il 1991) è stato il figlio Andrea che su su Facebook ha confermato i miglioramenti del padre nel decorso post-operatorio:

“Finalmente ci hanno comunicato che la prossima settimana papà verrà trasferito in un centro per iniziare un percorso riabilitativo. Avanti così”.

L’ex portiere (nato a Perugia il 13 maggio 1957) era stato ricoverato il 23 aprile scorso ad Alessandria per un’emorragia cerebrale ed è stato sottoposto il 6 giugno. Ora inizierà la riabilitazione.

Con la Juventus Tacconi vinse praticamente tutto

Fin dalla sua prima stagione in cui “mette le mani” sullo Scudetto e sulla Coppa delle Coppe, vinta a Basilea contro il Porto anche per merito delle sue parate. Nelle due stagioni successive si porta a casa un altro Scudetto, Supercoppa Europea, la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale, quest’ultima contribuendo in modo decisivo nella lotteria dei rigori. Quando si chiude il ciclo di Trapattoni e Platini, riesce ancora a togliersi la soddisfazione di vincere la Coppa Italia e la Coppa UEFA, entrambi da capitano.