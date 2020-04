Sprofonda il prezzo del petrolio: -305,97% in un giorno.

I futures sul petrolio USA WTI in consegna a maggio hanno registrato un calo record questo 20 aprile, scendendo alla chiusura dello scambio NYMEX a -37,63 dollari al barile, con un calo del 305,97% in un giorno .

Dopo questo crollo, che si verifica a causa della crisi della domanda globale del petrolio causata dalla pandemia del covid-19, il greggio del pretolio è sceso per la prima volta nella storia a meno di $ 0 al barile, cioè sotto zero.

“In questo momento non vediamo alcun sollievo a breve termine per questo mercato … rimaniamo davvero preoccupati per le prospettive di greggio a breve termine”, ha detto Helima Croft di RBC Capital in un commento a CNBC.

Il West Texas Intermediate (WTI) è una classe di greggio prodotta in Texas e nell’Oklahoma meridionale che funge da punto di riferimento per la determinazione del prezzo di altri flussi di greggio. È molto meno pesante del Brent e ha un basso contenuto di zolfo.

Inoltre, il prezzo del greggio Brent per la consegna di giugno è sceso questo lunedì sullo scambio ICE di Londra. I suoi futures sono in calo del 7,87%, attestandosi a $ 25,87 al barile.

I siti di stoccaggio sono sempre più saturi e il barile raggiunge minimi che non si vedevano da 30 anni, dopo il calo record della domanda. Non è bastato l’accordo per la riduzione della produzione del 10 aprile: 9,7 mln di barili di greggio in meno ogni giorno.