Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Spagna-Portogallo Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV | Nations League 2022

Dove vedere Spagna-Portogallo streaming live e diretta tv. Luis Enrique Martínez e i suoi ragazzi tornano in campo con il derby iberico. Al via una nuova edizione della UEFA Nations League per la Spagna. “La Roja”, sconfitta l’anno scorso nella finale della competizione contro la Francia, grazie a un controverso gol di Kylian Mbappé, riprende la sua avventura nel torneo. Il primo ostacolo sulla sua strada sarà il Portogallo, la squadra guidata da Fernando Santos e che è una delle quattro squadre del Gruppo 2 della Lega A di questa Nations League, insieme a Svizzera, Repubblica Ceca e la stessa Spagna.

Si gioca oggi giovedì 2 giugno 2022 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Scopri le formazioni e dove vedere Spagna-Portogallo streaming gratis e diretta tv.

Le formazioni di Spagna-Portogallo

Unai Simón partirà in porta. In difesa, la grande domanda è se sarà Iñigo Martínez o Eric García, uno dei giocatori preferiti dell’allenatore, ad agire al centro della difesa insieme a Pau Torres. Sulle fasce, tutto indica che giocheranno Jordi Alba e Dani Carvajal, uscito con il Real Madrid nella recente finale di UEFA Champions League contro il Liverpool. Nel mezzo, Sergio Busquets sarà l’ancora, con Koke Resurrection, Pablo Gavi e Carlos Soler in competizione per due posti al suo fianco. Dal canto loro, il centravanti della Juventus Álvaro Morata e Ferrán Torres sembrano fissi in attacco, mentre Dani Olmo e Pablo Sarabia si oppongono all’altra posizione, in quel 1-4-3-3 così caratteristico di Luis Enrique.

Probabile formazione Spagna (1-4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Pau Torres, Iñigo Martínez/Eric García, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Koke/Carlos Soler; Sarabia/Dani Olmo, Morata e Ferran Torres.

CT Luis Enrique.

Il Portogallo di Fernando Santos è una delle migliori squadre al mondo. Con uno stimolo in più: la presenza nella rosa portoghese di calciatori noti del calcio spagnolo, come Pepe, CR7 Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Joao Cancelo o William Carvalho, calciatore del Real Betis che sta emergendo come titolare nel ‘suo’ stadio. Insieme a loro, il Portogallo ha altri giocatori di alto livello, come Bruno Fernandes, Bernardo Silva o il giovane esterno Nuno Mendes, che cercheranno la vittoria a Villamarín.

Probabile formazione Portogallo (1-4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Pepe, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Bernardo Silva, William Carvalho/Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Rafael Leao, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo. CT Fernando Santos.

CR7 Cristiano Ronaldo ha segnato 115 goal in 186 partite con il Portogallo, ed è diventato il miglior marcatore di sempre a livello di Nazionali maschili.

Dove vedere Spagna-Portogallo streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Spagna-Portogallo questa sera inizierà alle ore 20:45 italiane, con le immagini che arriveranno dallo Stadio Benito Villamarín di Siviglia e la direzione della gara che è stata affidata all’arbitro inglese Michael Oliverda. Spagna-Portogallo viene trasmessa in chiaro su Italia 1 di Mediaset con telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, e su Sky Sport 1 (canale 201). Streaming gratis online per tutti su Mediaset Infinity e per gli abbonati su SkyGO. Quando vi collegate a internet usate una connessione sicura in VPN.