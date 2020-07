Software Nokia trasforma il segnale 4G in 5G senza cambiare tecnologia.

La società di telecomunicazioni finlandese Nokia ha annunciato di aver sviluppato un “software” che consentirà di convertire il segnale 4G in tecnologia 5G, senza la necessità di attrezzature speciali o la costruzione di torri avanzate.

La società ha stimato che “questa soluzione salverà potenzialmente all’industria delle telecomunicazioni decine di miliardi di euro (…) Migliorando gli elementi radio esistenti attraverso il software, Nokia sta contribuendo a semplificare il processo di trasformazione dello spettro 4G/LTE in 5G/NR”.

Secondo Nokia, le nuove tecnologie “avranno un valore elevato per i clienti Nokia, in quanto forniscono un supporto immediato per circa un milione di stazioni radio, per raggiungere 3,1 milioni entro la fine dell’anno e più di 5 milioni nel 2021″.