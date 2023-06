Ultime Notizie » Bluepillow » Social media e Intelligenza Artificiale per Viaggiare: il futuro del Turismo

I social media e l’intelligenza artificiale collaborano per le vacanze. Instagram, TikTok e le chatbot stanno rivoluzionando il modo di scegliere le mete turistiche. Statistiche recenti dimostrano che un terzo degli utenti cerca ispirazione sui social, mentre l’utilizzo di ChatGPT per pianificare viaggi è aumentato del 3105% rispetto al 2022.

Bluepillow, il primo metamotore di ricerca online in Italia che aggrega affitti di case vacanze, alloggi e di hotel da tutti i principali fornitori su Internet, ha evidenziato il ruolo crescente dei social e delle chatbot conversazionali nel settore del turismo.

L’hashtag #travel su Instagram conta 688 milioni di post, mentre i video su TikTok hanno raggiunto 170,7 miliardi di visualizzazioni.

Anche Google ha notato questa tendenza e sta lavorando su una nuova funzione su mobile che trasforma la pagina dei risultati di ricerca in un feed simile a quello di Instagram e TikTok.

Le AI conversazionali sono utilizzate per ricevere consigli su come organizzare un viaggio e pianificare ogni tappa.

Non solo svago e relax, ma anche nomadi digitali che utilizzano ChatGPT per avere informazioni su destinazioni da visitare mentre lavorano da remoto. Un altro trend emergente è il viaggio di lavoro di lunga durata che diventa uno stile di vita. Social e AI sono alleati non solo per le vacanze, ma anche per altre esigenze di viaggio.