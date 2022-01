Ultime Notizie » ambiente » Sindrome neurologica sconosciuta che colpisce i giovani

Il numero effettivo di casi di sindrome neurologica sconosciuta segnalati per la prima volta nella provincia canadese del New Brunswick a marzo sarebbe notevolmente superiore ai 48 ufficialmente riconosciuti e raggiungerebbe 150. Lo affermano diverse fonti familiari su The Guardian.

“Sono davvero preoccupato per questi casi perché sembrano evolversi molto rapidamente. Sono preoccupato per loro e dobbiamo loro qualche tipo di spiegazione“, afferma un dipendente di Vitalité Health Network, una delle autorità sanitarie della provincia, che ha parlato in condizione di anonimato.

Allo stesso modo, la fonte ha affermato che in almeno nove casi la malattia è stata diagnosticata in persone che erano a stretto contatto con pazienti già malati ma non avevano una relazione genetica con loro. Ciò suggerisce che potrebbe essere causato da fattori ambientali, ha affermato l’informatore, che ha anche evidenziato che, a suo avviso, “questa non è una malattia del New Brunswick“.

“Probabilmente siamo l’area che sta alzando la bandiera perché siamo principalmente rurali e in un’area in cui le persone potrebbero essere più esposte a fattori ambientali“, ha suggerito. A giugno, il ministro della Sanità canadese Dorothy Shephard ha ammesso: “La scoperta di una sindrome potenzialmente nuova e sconosciuta è spaventosa“. E ha aggiunto: “So che i New Brunswick sono preoccupati e confusi per questa possibile sindrome neurologica. Condivido questa preoccupazione“.

Com’è questa nuova malattia cerebrale e quali sintomi presenta?

A metà marzo, la CBC ha fatto trapelare una nota interna delle autorità sanitarie del New Brunswick, in cui si affermava che il primo caso noto della nuova malattia cerebrale era stato diagnosticato nel 2015. Altri undici casi sono emersi nel 2018, seguiti da altri 24 nel 2020. Gli altri casi sono stati segnalati nel corso di quest’anno. La malattia è stata rilevata in pazienti di età compresa tra 18 e 85 anni ed è distribuita quasi equamente tra uomini e donne.

I sintomi della nuova sindrome includono: problemi di memoria, spasmi muscolari, problemi di equilibrio, difficoltà a camminare o cadute, visione offuscata o allucinazioni visive, perdita di peso significativa e inspiegabile, cambiamenti di comportamento e dolore agli arti superiori o inferiori.

La sindrome presenta diverse somiglianze con la malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ), la forma più comune di malattia da prioni nell’uomo, che progredisce rapidamente ed è sempre fatale. Tuttavia, tutti i test per le forme note di malattia da prioni sono risultati negativi.

La maggior parte delle persone indagate con i sintomi della nuova sindrome vive nelle regioni sudorientali e nordorientali del New Brunswick, sebbene le autorità locali abbiano affermato di non aver trovato prove che i residenti di quelle regioni siano esposti a un rischio maggiore rispetto a quelli che vivono in altre parti del la Provincia.

A causa della varietà dei sintomi, è probabile che le autorità provinciali già questo mese abbiano annunciato che i casi, otto dei quali fatali, sono stati raggruppati per errore e che in realtà sarebbero diverse malattie non correlate, indica The Guardian. Tuttavia, la fonte evidenzia che una particolarità suggerisce che abbiano qualcosa in comune: l’età dei pazienti, che è inferiore rispetto alle sindromi neurodegenerative “normali”.

“Il fatto che abbiamo uno spettro più giovane di pazienti qui è un argomento molto forte contro quella che sembra essere la posizione preferita del governo del New Brunswick, che è che i casi in questo gruppo vengono raggruppati per errore”, cita il giornale allo scienziato di un’agenzia sanitaria canadese che non ha voluto rivelare il suo nome perché non autorizzato a intervenire sull’argomento.

Rifiuto della tossicologia

Nel tentativo di capire la causa della probabile sindrome, il residente locale Tim Beatty cerca di ottenere un’analisi dei resti di suo padre, Laurie, morto nel 2019 e dichiarato vittima di Alzheimer. In particolare, ritiene che sia necessario ricercare tracce di neurotossine e, soprattutto, di β-metilammino-L-alanina (BMAA), sostanza che alcuni esperti collegano al deterioramento del cervello e che è stata trovata in alte concentrazioni nelle aragoste, un crostaceo la cui pesca costituisce un’importante industria della zona. Tuttavia, questa ipotesi non ha ancora raggiunto il consenso delle autorità.

“Non so perché la provincia non si limiti a fare scienza e investigare. Hanno i resti di mio padre. Abbiamo dato loro il pieno permesso di fare tossicologia e fare tutto il necessario. Tuttavia, nulla è stato esaminato”, afferma Beatty.