ROMA – Dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi arriva quella dell’annuncio dei funerali di stato per il senatore: si terranno dopodomani nel Duomo di Milano, confermato dalla diocesi ambrosiana dopo la richiesta arrivata da Palazzo Chigi e dalla famiglia del defunto. Il presidente Mattarella presenzierà alle esequie. La camera ardente è stata allestita a Villa San Martino di Arcore, dove la salma è attesa oggi e domani.

Proclamato Lutto nazionale

Le bandiere sono state messe a mezz’asta ae negli altri uffici del Senato.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha proclamato il lutto nazionale per mercoledì 14, giorno dei funerali di Stato per Silvio Berlusconi. Tutti gli uffici pubblici e le sedi delle ambasciate e dei consolati italiani all’estero esporranno le bandiere a mezz’asta fino a mercoledì. La cerimonia funebre prevede sei carabinieri in alta uniforme, onori militari e un’orazione commemorativa ufficiale alla presenza di un rappresentante del governo.