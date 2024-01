Ultime Notizie » Carolina del Nord » Serendipity: la storia della casa del film “Come un Uragano” con Richard Gere e Diane Lane

Una casa sulla spiaggia abbandonata sulle Outer Banks della Carolina del Nord, conosciuta come “Serendipity“, è stata riconquistata dal mare dopo una devastante tempesta nel 2009. Presentata nel film “Nights in Rodanthe” (Come un Uragano del 2008 con Richard Gere e Diane Lane), la casa è rimasta isolata in seguito alla tempesta.

I residenti locali la chiamavano “Serendipity” e la tenevano d’occhio durante le successive tempeste.

Costruita negli anni ’80, la casa originariamente aveva 120 metri di fronte alla spiaggia. Tuttavia, l’innalzamento del livello dell’acqua ha costantemente eroso la costa, minacciando la struttura. I proprietari tentarono per anni di vendere la proprietà senza successo.

In una recente svolta degli eventi, una coppia ha deciso di acquistare la casa e trasferirla in un luogo più sicuro. Questo atto di preservazione ha dato nuova speranza alla casa sulla spiaggia, un tempo abbandonata, permettendole di sfuggire al destino di essere inghiottita dal mare.