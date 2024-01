Ultime Notizie » longevità » Morto Tripolino, l’uomo più longevo d’Italia a 111 anni

Tripoli Giannini, conosciuto come Tripolino, è morto nella sua casa di Cecina, in provincia di Livorno, diventando l’uomo più longevo d’Italia a 111 anni. Il Comune ha espresso le condoglianze alla famiglia. Tripolino era un commerciante di frutta e verdura, sportivo e sopravvissuto a malattie come il Covid e la Spagnola. La persona più anziana d’Italia è stata Emma Martina Luigia Morano, vedova Martinuzzi, nata a Civiasco il 29 novembre 1899 e deceduta a Verbania il 15 aprile 2017: è stata una supercentenaria italiana, vissuta 117 anni e 137 giorni.