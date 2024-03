Ultime Notizie » alberi fossilizzati » La foresta fossilizzata più antica mai scoperta

Nel sud-ovest dell’Inghilterra sono stati scoperti alberi fossilizzati appartenenti alla foresta più antica conosciuta sulla Terra, superando per antichità la foresta fossile di Gilboa nello stato di New York. Questi alberi, alti tra i 2 e i 4 metri, appartenevano a un tipo di pianta ormai estinta chiamata cladoxylopsidi, strettamente imparentata con le felci e le sphenopsidi. La scoperta mette in luce le differenze tra i due ecosistemi antichi, suggerendo un’evoluzione delle foreste nel corso di alcuni milioni di anni.

Scoperta foresta fossile più antica al mondo nel sud-ovest dell’Inghilterra

I ricercatori hanno scoperto i resti della foresta durante le attività sul campo nella Formazione di Hangman Sandstone, che risale al periodo Devoniano medio (393-383 milioni di anni fa).

Durante il Devoniano, l’attuale Regno Unito faceva parte di un continente chiamatoche si trovava appena sotto l’equatore, il che significa che il clima era caldo e secco.

Alberi più antichi sono presenti in altre parti del mondo, con le piante che hanno colonizzato per la prima volta la terra 500 milioni di anni fa, ma questa nuova scoperta è il primo esempio di una foresta con alberi che crescono vicini e in grande quantità.

Tra gli alberi fossili, sono state trovate anche tracce di piccole creature del Devoniano. La scoperta potrebbe portare a una maggiore comprensione dell’ecologia delle piante di quel periodo.