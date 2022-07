Ultime Notizie » Alieni » Antica Piramide e Città sommersa: Il mistero del Lago Fuxian

Civiltà antiche – Gli archeologi lavorano per raccogliere conoscenze sulle antiche civiltà sulla Terra, rimanendo sorpresi dai reperti. Ora, un’antica piramide è stata trovata sul fondo del lago Fuxian.

Piramidi come quelle egiziane si trovano in tutto il mondo e fungono da collegamento tra civiltà che vivevano a migliaia di chilometri di distanza. Ora, una nuova scoperta ha rivelato un’antica piramide nel misterioso Lago Fuxian.

Antica piramide sommersa nel lago Fuxian

Lastre e strisce di pietra fatte a mano sono state scoperte sul fondo del lago Fuxian nella provincia cinese dello Yunnan nel 1992. Il colpevole era un esperto subacqueo di nome Geng Wei. L’uomo si imbatté nell’enorme piramide e in una città sottomarina che apparteneva all’antica civiltà dello Yunnan. Scondo la leggenda, la gente poteva vedere un’impressione che sembrava una città sotto il lago dalle montagne.

Geng si è immerso fino a 35 volte sott’acqua e ha studiato il fondo. Dopo aver valutato l’area, ha contattato gli esperti nella provincia dello Yunnan. Il teorico e ricercatore Giorgio A Tsoukalos ha assicurato che sul fondo del lago Fuxian ci sono strade e strutture fatte a mano. Si possono anche vedere chiare indicazioni sulle abitazioni.

Si ritiene che questa massiccia costruzione sia stata eretta prima dell’esistenza del lago, il che implica che fosse prima dell’era glaciale. Un team di archeologi cinesi ha studiato lo specchio d’acqua all’inizio del 21° secolo.

UFO e fenomeni misteriosi

Scoprì 2 grandi edifici realizzati su solide lastre di pietra, simili alle strutture Maya. Sono stati scoperti anche un monumento simile a un colosseo e un’antica piramide.

Il lago Fuxian è stato considerato, a un certo punto, un punto caldo per gli UFO. Esiste infatti una misteriosa leggenda che potrebbe dimostrarlo: “Un animale simile a un cavallo volante che abitava il lago, descritto come bianco con macchie rosse sul dorso“. Questa leggenda risale al regno dell’imperatore Daoguang, noto come ‘Cheng Jang Fu Zhi’. Questa creatura volante, secondo gli esperti, era in realtà una sorta di ibrido tra USO e UFO.

Il 24 ottobre 1991, un pescatore di nome Zhang Yuxiang registrò un avvistamento UFO. Questo oggetto era a forma di disco ed emergeva dalle profondità del lago. L’UFO si è persino schiantato violentemente contro la loro barca, facendola cadere nel lago e provocando enormi onde.

Molte domande circondano il mistero del lago Fuxian e sulla scoperta sottomarina di un’antica piramide e città. La principale è “Chi li ha costruiti?” e “Perché non compaiono in nessun antico documento cinese?”. Né si sa cosa sia successo alle persone che lo abitavano e in che epoca veramente l’hanno abitata.