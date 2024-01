Ultime Notizie » Samsung » Samsung Galaxy S24 continua a fare impressione

È passato del tempo da quando Samsung ha presentato la sua nuova linea di telefoni cellulari Galaxy S24 al suo primo evento Unpacked del 2024. Tuttavia, continua a dare qualcosa di cui parlare. In questo caso per qualcosa che non è stato sottolineato molto durante la presentazione, ma che sembra stupire gli utenti che hanno già avuto la fortuna di provarlo. Una caratteristica sorprendente che è direttamente correlata al suo schermo. Durante questa presentazione, i funzionari Samsung si sono concentrati sulle capacità dei pannelli in ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO) che compongono i tre modelli della gamma. Ad esempio, indicando che ha migliorato la velocità di risposta al tocco del 10% rispetto al suo predecessore, il Galaxy S23. Un’innovazione che ha fatto molto piacere agli appassionati più esigenti di videogiochi mobile.

Tuttavia, Samsung ha aggirato in punta di piedi la tecnologia Gorilla Glass Armor, che equipaggia anche gli schermi del Samsung Galaxy S24. Come indicato dal portale specializzato SamMobile, questo sistema “cambia le regole del gioco per gli schermi antiriflesso”. Soprattutto perché è capace di ridurre del 75% la riflessione dei pannelli utilizzati dai concorrenti. L’immagine sopra mostra un confronto con l’iPhone 15 Pro Max e, ovviamente, la differenza è molto evidente. Questa riduzione dei riflessi sullo schermo si vede chiaramente anche confrontando il Galaxy S24 con il Galaxy S23. Soprattutto le versioni Ultra di entrambe le generazioni. Ciò è aiutato anche dal fatto che la luminosità di picco dei suoi pannelli è stata aumentata a 2.500 nit. Una cifra molto importante, ma abbastanza lontana dai 4.500 nit offerti dai nuovi OnePlus 12 recentemente arrivati ​​in Italia.