Dove vedere Roma-Verona Streaming Gratis. La Roma di Mourinho (quinta in classifica con 41 punti) riceve la visita del Verona di Zaffaroni che occupa la 18esima posizione con solo 17 punti dopo 22 partite. Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 19 febbraio 2023, dopo Spezia-Juventus streaming delle 18. Dybala (oggi non giocherà) è il capocannoniere giallorosso con 8 reti, con 3 di queste reti che sono arrivate sullo 0-0. Abraham è stato quasi allo stesso livello avendo realizzato 6 gol. Di seguito le informazioni per vedere la partita Roma-Verona in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: Sono stati segnati almeno tre gol negli ultimi 7 incontri tra Roma e Hellas Verona, Under/Over 2.5 goal.

Roma-Verona Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Roma: Indosponibile Paulo Dybala per un sovraccarico al flessore sinistro. Mourinho dovrebbe sostituirlo con El Shaarawy alle spalle di Abraham insieme a Pellegrini. In casa Verona: Djuric out dopo l’operazione al menisco. In attacco verso la conferma il tandem Gaich-Ngonge. Faraoni recuperato per la panchina.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Verona

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Darboe.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Gaich. Allenatore Zaffaroni. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Djuric, Henry, Hrustic, Veloso.

Tammy Abraham, dopo la rete contro l’Empoli nell’ultimo match casalingo della Roma, potrebbe andare a bersaglio in due presenze interne di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2022 (vs Atalanta e Lazio). Il Verona è però la squadra contro cui ha disputato più minuti nel massimo campionato senza partecipare ad alcuna marcatura (270).

Roma-Verona in TV, che canale?



Roma-Verona diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Roma-Verona Streaming Gratis senza Roja Live



Per, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. L’ultimo scontro tra le due squadre se lo è aggiudicato la Roma, che ha vinto al Bentegodi per 3-1 con le reti di Zaniolo, Volpato ed El Shaarawy dopo il goal iniziale di Dawidowicz. La telecronaca diè a cura di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini.

Roma-Verona streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

La Roma è in 4a posizione con 41 punti, 18 punti in meno del Napoli. Il Milan, prima squadra fuori dalla zona Champions League, ha gli stessi punti della Roma. La Roma ha pareggiato 1-1 nell’ultima partita di Serie A in trasferta contro il Lecce.

Alternative per vedere Roma-Verona in diretta streaming gratis

Alternative per vedere Roma-Verona non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.