Dove vedere Roma-Venezia Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 14 maggio 2022 alle ore 21:00 italiane per la 37a giornata di Serie A 2021-22.

Con la carica del tutto esaurito all’Olimpico, i giallorossi di Mourinho (sesti in classifica con 59 punti come Fiorentina e Atalanta) vanno a caccia di punti fondamentali per un posto in Europa contro il Venezia che, dopo il pareggio della Salernitana in casa dell’Empoli (1-1) delle 15, è matematicamente retrocessa in Serie B: penultima giornata di campionato, sei punti ancora in palio.

Roma-Venezia Streaming Live: ultime notizie formazioni

Mourinho sceglie Kumbulla per lo squalificato Mancini. Zaniolo e Pellegrini alle spalle di Abraham. Spinazzola potrebbe giocare uno spezzone a gara in corso. Dubbio Ceccaroni, operato martedì allo scafoide del polso sinistro. Rientra Ampadu dalla squalifica.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Venezia

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, S. Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Maitland-Niles, Viña, Spinazzola, Keramitsis, Cristante, Diawara, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. Indisponibili: Mkhitaryan. Squalificati: Mancini. Diffidati: Abraham, Cristante

VENEZIA (3-4-3): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Ampadu, Vacca, Haps; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore: Soncin. A disposizione in panchina: Bertinato, Ebuehi, Crnigoj, Tessmann, Cuisance, Nani, Busio, Kiyine, Peretz, Fiordilino, Nsame, Okereke. Indisponibili: Lezzerini, Modolo, Romero. Squalificati: nessuno. Diffidati: Caldara, Henry, Okereke, Vacca.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Lo Cicero e Galetto. Quarto ufficiale: Minelli. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Di Martino.

Lorenzo Pellegrini ha dato o allungato il vantaggio per la Roma con sette dei suoi ultimi otto gol in campionato. Mattia Aramu, invece, ha pareggiato il risultato per il Venezia con i suoi ultimi quattro gol in campionato, incluso lo scontro diretto inverso.

⚽ Dove vedere Roma-Venezia Diretta invece di Rojadirecta TV

Roma-Venezia diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

⚽ Roma-Venezia Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Da vedere anche con(numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre),(numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre),(numero 213 del tuo Sky Q via satellite) e(numero 251 del satellite).

Roma-Venezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Roma-Venezia streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Alternativa Online per vedere Roma-Venezia Streaming Gratis

Alternative per vedere Roma-Venezia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.