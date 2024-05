Ultime Notizie » Casco ciclismo » Djokovic firma autografi con il Casco dopo essere stato colpito da una Bottiglia

DIRETTA TENNIS ROMA – Il tennista serbo Novak Djokovic ha preso con umorismo l’incidente accaduto venerdì, quando una bottiglia caduta accidentalmente dagli spalti lo ha colpito alla testa dopo una partita del Masters di Roma, svoltosi nella capitale italiana, e questo giorno è andato a firmare autografi con un casco da ciclismo.

In un video trasmesso sui social network, si può vedere come l’atleta arriva all’allenamento prima della partita di domenica contro il cileno Alejandro Tabilo con un casco da ciclista sopra un berretto e si avvicina al pubblico per firmare autografi.

Dice Djokovic que hoy viene preparado 😅😂 🎥 @DjokerNole pic.twitter.com/wtS1YnB34s — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) May 11, 2024

Questo venerdì, dopo aver lasciato il campo dopo la vittoria contro il francese Corentin Moutet, Djokovic si è fermato per firmare autografi, quando una bottiglia è caduta dallo zaino di un

uomo in tribuna che si sporgeva verso il tennista,