Risultato 1° tempo Juve-Udinese: il favoloso gol HD con Higuain Dybala | Coppa Italia TIM Cup.

Dove vedere Juventus Udinese Streaming e Diretta TV. La Juventus (senza Ronaldo a riposo) ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2 a 0 sull’Udinese, nell’ottavo di finale di Coppa Italia TIM Cup. Al 16′ una splendida tripla triangolazione con Dybala, porta il Pipita a segnare e portare in vantaggio la propria squadra.

Dieci minuti più tardi, Bernardeschi atterrato dal portiere avversario in area e calcio di rigore trasformato da Dybala. Nel finale di primo tempo Bentancur colpisce il palo.

Le formazioni ufficiali:

Chi passa affronterà nei quarti la vincente di Parma-Roma in programma domani sera. Spazio adesso per il secondo tempo.

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Dybala. Allenatore Sarri.

Udinese (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Barak, Jajalo, Walace, Sema; Teodorczyk, Nestorovski. Allenatore Gotti.