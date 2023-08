Dove vedere PSG-Inter Streaming Gratis. L’Inter di Inzaghi si prepara a sfidare il Paris SG dopo il pareggio contro l’Al-Nassr. La partita sarà trasmessa in diretta in televisione e in streaming. Si attendono conferme dai nuovi giocatori Bisseck, Thuram e Frattesi. La squadra cerca ancora un primo e un secondo portiere dopo le partenze di Handanovic e Onana.

A che ora si gioca PSG-Inter Streaming?

L’amichevole tra PSG e Inter si giocherà oggi martedì 1°agosto 2023 alle ore 12:00 italiane presso il Japan National Stadium di Tokyo. Di seguito le informazioni per vedere la partita PSG-Inter streaming gratis e diretta live video tv.

PSG-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Inzaghi ha confermato la formazione titolare contro l’Al-Nassr, con Stankovic in porta, Bastoni, de Vrij e Bisseck in difesa, Dumfries e Gosens come terzini, Barella, Calhanoglu e Frattesi a centrocampo e Lautaro-Correa in attacco. Anche il PSG di Luis Enrique si schiera con la stessa formazione, con Donnarumma, Marquinhos, Pereira e Skriniar in difesa, Zaire-Emery, Gharni, Ugarte, Vitinha e Kurzawa a centrocampo e Asensio ed Ekitike in attacco.

⚽ Le probabili formazioni di PSG-Inter

PSG (4-3-3): Donnarumma; Marquinhos, Pereira, Skriniar; Zaire-Emery, Gharni, Ugarte, Vitinha, Kurzawa; Asensio, Ekitike. Allenatore Luis Enrique.

INTER (3-5-2): Stankovic; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Gosens; Correa, Lautaro. Allenatore Inzaghi.

PSG-Inter in TV, che canale?



PSG-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN (disponibile su varie piattaforme come Smart TV, console di gioco e dispositivi come Google Chromecast, Apple TV o Amazon Firestick), su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e sul canale numero 251 del satellite (Sky Sport).

PSG-Inter Streaming Gratis invece di Roja Live in italiano



Inoltre, gli abbonati a Sky possono accedere alla partita attivandosul canale 214 del satellite. Se avete dato disdetta DAZN Sky diventa difficile vedere la partita in Italia.

PSG-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, cellulare, tablet, smartphone e pc. Streaming Video disponibile, a pagamento per tutti, anche con NOW scaricando l’app su pc, cellulare o tablet. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere PSG-Inter Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita PSG-Inter. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio online sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport e Il Corriere della Sera.