Ultime Notizie » incidente mortale » Il pilota di rally Ken Block muore in un incidente con la sua motoslitta

Il noto pilota di Rally e delle acrobazie impossibili su YouTube, Ken Block, è morto dopo un incidente in motoslitta nello Utah, negli Stati Uniti. Gli ultimi post pubblicati da Ken Block ore prima di morire: “una strada piena di neve e una guida incompleta”. Il pilota 55enne aveva usato i suoi social per mostrare ai suoi oltre 7 milioni di follower com’era il luogo in cui si trovava.

“È con il nostro più profondo rammarico che possiamo confermare che Ken Block è morto oggi in un incidente in motoslitta“, ha dichiarato il team di rally del 55enne, Hooligan Racing Division, in una dichiarazione pubblicata su Instagram.

Come riportato da TMZ, l’ufficio dello sceriffo della contea di Wasatch ha riferito che Block stava guidando una motoslitta intorno alle 14:00 ora locale su un ripido pendio quando il veicolo si è improvvisamente ribaltato ed è

atterrato sopra di lui.

“Il signor Block viaggiava con un gruppo ma era solo quando è avvenuto l’incidente mortale“, spiega la dichiarazione dell’ufficio dello sceriffo. “Siamo rattristati nell’apprendere della perdita di Kenneth e i nostri cuori vanno alla sua famiglia e ai suoi amici profondamente colpiti”, ha aggiunto.

Le autorità affermano che è stato dichiarato morto sul posto a causa delle ferite riportate durante l’incidente. Nel comunicato rilasciato dalla squadra dell’atleta hanno anche affermato:

“Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E, cosa più importante, un padre e un marito”.

Allo stesso modo, hanno chiesto ai loro follower di rispettare la privacy dei loro parenti in questo momento difficile.