Ultime Notizie » acqua » Perdite di acqua radioattiva nella Centrale Nucleare di Fukushima

Mercoledì scorso si è verificata una perdita di acqua radioattiva nella centrale nucleare di Fukushima, secondo la rete NHK. La squadra che lavorava presso l’impianto ha scoperto che acqua mista a materiali radioattivi fuoriusciva dal muro di un edificio che ospita apparecchiature per la depurazione dell’acqua contaminata.

La Tokyo Electric Power Company (TEPCO), la società incaricata della gestione dell’impianto, precisa che al momento non sono stati confermati effetti esterni, ma stimano che siano fuoriuscite circa 5,5 tonnellate di acqua contaminata, e parte di essa

potrebbe aver allagato il terreno del luogo.

Dopo il disastro nucleare di Fukushima nel 2011, tutte le centrali nucleari del Giappone furono temporaneamente chiuse per ispezioni e per soddisfare standard più severi. Il governo del paese prevede di riavviarli, ma il processo è complicato, in parte, dal persistente “sentimento anti-nucleare” della popolazione. Dal disastro di Fukushima, solo 12 dei 33 reattori operativi sono stati riavviati.