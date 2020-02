Papa Francesco colpito da Coronavirus? Lo stato di salute di Bergoglio.

Papa Francesco non partecipa a una liturgia a Roma a causa di una “leggera indisposizione”, e i fedeli di tutto il mondo si preoccupano per via dell’emergenza da coronavirus: anche il Papa è stato colpito dal virus? Si chiedono i milioni di fedeli in tutto il mondo.

Papa Francesco non ha partecipato questo 27 febbraio a una liturgia nella Basilica di San Giovanni in Laterano, a Roma (Italia), a causa di una “leggera indisposizione”. La notizia è stata diffusa dal direttore dell’Ufficio Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni .

Bruni ha affermato che Papa Francesco “ha preferito rimanere nelle vicinanze di Santa Marta” (Vaticano) e che “gli altri impegni procedono regolarmente”. Quindi i fedeli non si devono preoccupare: Papa Francesco sta bene e non si devono preoccupare. Jorge Mario Bergoglio ha 83 anni ed è nato il 17 dicembre 1936 a Flores, Buenos Aires, Argentina.