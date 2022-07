Ultime Notizie » Colombia » Elon Musk: il papà accetta proposta insolita dalla Colombia

Lo sperma di Errol Musk, padre dell’uomo più ricco del mondo, sarebbe molto richiesto in America Latina, precisamente in Colombia, perché contiene gli stessi geni che hanno dato i natali al fondatore di Tesla, SpaceX e The Boring Company.

Secondo quanto riferito dall’uomo di 76 anni al quotidiano The Sun, c’è un’azienda colombiana che vuole che doni il suo seme “per mettere incinta le donne di classe alta“.

“Perché rivolgersi a Elon quando puoi rivolgerti alla persona reale che ha creato Elon?”, chiede l’azienda. Secondo Errol Musk, ha accettato di collaborare perché “l’unica cosa per cui siamo sulla Terra è per la riproduzione“.

La donazione di sperma non sarebbe stata in cambio di denaro, ma piuttosto la società interessata gli ha offerto una serie di considerazioni come “viaggi in prima classe e alloggio in un hotel a cinque stelle e tutto il genere”, ha detto il padre del magnate. “Perché no?” fu la sua risposta.

Nel frattempo, la legislazione colombiana richiede che i donatori di sperma abbiano un’età compresa tra 18 e 50 anni e non abbiano più di 6 figli nel paese al momento della donazione per evitare problemi di consanguineità, tra gli altri requisiti della legge.

Quanti fratelli ha Elon Musk?

Negli anni ’70, durante il suo matrimonio con la modella Maye Haldeman Musk, Errol Musk ebbe tre figli: Elon, Kimbal e Tosca. Sale a sette il numero dei discendenti riconosciuti dell’uomo, nati da tre donne diverse.

Tuttavia, Errol Musk non è sorpreso che più donne affermino di aver avuto un figlio da lui, poiché ha avuto “un periodo a Johannesburg [Sud Africa] negli anni ’80 in cui usciva con donne diverse ogni notte”.

“In questo momento, ci sono circa sei donne che dicono che il loro figlio è mio figlio“, ha rivelato l’uomo. “Ovviamente sono opportunisti’, ha detto, perché non gli hanno ‘presentato nulla di genuino’.

Da parte sua, il 51enne capo di Tesla e SpaceX, emigrato in gioventù dal Sud Africa al Nord America, ha avuto dieci figli. Suo padre Errol non sa se suo figlio è d’accordo con una sua possibile collaborazione con l’azienda colombiana, visto che i due hanno avuto una lite diversi anni fa e da allora non hanno più avuto contatti.