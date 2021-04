Ultime Notizie » Arte digitale » NFT di Edward Snowden: Stay Free venduto per quasi 5 milioni di dollari

Un’opera digitale di Edward Snowden, ex appaltatore della CIA e dell’Agenzia di Sicurezza Nazionale USA (NSA), è stata venduta questa settimana come token non fungibile (NFT) per 2.224 Ethereum (poco più di $ 4,7 milioni), come parte di un’asta che cerca di raccogliere fondi per la la fondazione Freedom of the Press Foundation, che sostiene la libertà di stampa.

L’asset digitale è il primo NFT prodotto da Snowden e contiene la totalità di una storica decisione del tribunale che ha stabilito che la sorveglianza di massa da parte della National Security Agency (NSA) ha violato la legge. L’opera intitolata “Stay Free” (“Rimani libero”, in italiano) gioca con il testo per formare il volto di Snowden al centro e porta la sua firma.