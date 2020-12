La piattaforma statunitense Netflix non ha più film dell’attore Johnny Depp, riporta The Geekbuzz. La società ha rimosso i film senza rilasciare una dichiarazione ufficiale in cui si argomentava la sua decisione, che non riguarda gli utenti al di fuori degli Stati Uniti.

La decisione di Netflix potrebbe essere collegata al verdetto del tribunale britannico emesso lo scorso novembre. Poi Depp ha perso la causa per diffamazione contro il tabloid The Sun, che lo ha definito un “picchiatore della moglie”, in riferimento alle accuse dell’ex moglie dell’attore, Amber Heard, che lo ha accusato di violenza domestica.