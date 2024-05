Ultime Notizie » Antonio Conte » Napoli come il Milan dopo 30 anni: escluso da tutto con lo Scudetto sul petto

Napoli: Il “Miracolo” al Contrario del Milan

Il Napoli, dopo quasi 30 anni, si ritrova a rivivere un’impresa simile a quella del Milan, ma questa volta al contrario: i rossoneri, con lo Scudetto sul petto, finirono undicesimi.

Il Fischio Finale

Alla fine, era prevedibile: fischi assordanti per lo 0-0 contro il Lecce, per un decimo posto che significa esclusione totale da qualsiasi competizione europea. Una conclusione triste per una stagione disastrosa dall’inizio alla fine.

L’Amara Conclusione

Il Napoli non si è neanche qualificato per la Conference League. Alla terza coppa europea, andrà la vincitrice tra Fiorentina e Torino. Questo epilogo segna il triste declino di una squadra che solo un anno fa festeggiava il terzo Scudetto.

Un Parallelo con il Passato

Questo non è un fatto nuovo. Torniamo indietro di circa trent’anni, agli anni ’90. Ecco il Milan, dominatore della Serie A, che improvvisamente si ritrova in difficoltà. Proprio come il Napoli di oggi.

Un Inizio Illusorio

È il campionato 1996/97, l’era d’oro del calcio italiano. Il Milan parte come favorito, vincitore di tre degli ultimi quattro Scudetti, con nomi come Baggio, Savicevic, Weah e Baresi. In panchina c’è Oscar Washington Tabarez al posto di Fabio Capello.

L’Uscita dalla Champions League

Il 4 dicembre 1996, il Milan viene eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta per 2-1 contro il Rosenborg. Da lì in poi, la stagione del Milan va in discesa, con continui passi falsi e una situazione che peggiora sempre di più.

Una Classifica Imponente

Alla fine, il Milan chiude all’undicesimo posto su diciotto squadre, con appena 43 punti in 34 partite. Una stagione da dimenticare, amplificata dall’uscita prematura dalla Champions League.

Ora, il Napoli guarda al futuro. Anche se il confronto con il Milan degli anni ’90 non offre molte speranze. Il prossimo anno, il Napoli non giocherà nelle coppe europee, ma resta da capire cosa riserverà il futuro con Antonio Conte in panchina (ancora in forse) e Romelu Lukaku in campo (in cambio di un Victor Osimhen che appare ormai destinato all’addio).

Antonio Conte al Napoli? Parla De Laurentiis

De Laurentiis non conferma (come l’anno scorso) ancora l’arrivo di Antonio Conte come allenatore del Napoli, dichiarando che la decisione verrà presa nei prossimi dieci giorni in base a valutazioni appropriate. Aurelio De Laurentiis ha detto che il tifo non dovrebbe influenzare la scelta, ma piuttosto la correttezza e l’equità nel processo decisionale. Inoltre, ha discusso del possibile contratto di Conte con il Napoli, che potrebbe renderlo il tecnico più pagato della Serie A: voci di mercato parlano di un contratto di due anni con opzione (o triennale secco) da 6-6,5 milioni più bonus.