Johannes Brahms: chi era e perché Google lo ricorda nel suo doodle?

Il doodle celebra questo domenica il 190° compleanno del compositore e pianista tedesco Johannes Brahms, considerato uno dei più talentuosi e importanti della sua epoca. Per questo motivo, Google ha cambiato la sua immagine nella home page della motore di ricerca. Brahms è considerato uno degli artisti più importanti della sua epoca.

Questo artista è nato un giorno come oggi, ma nel 1833 nella città tedesca di Amburgo. La sua connessione con la musica è stata presente fin da quando era piccolo, perché era figlio di un trombettista e di un contrabbassista, quindi ha iniziato a studiare musica all’età di soli sette anni. Brahms ha rapidamente imparato a comporre e in pochi anni si è esibito in sale da ballo e locande in tutta Amburgo per aiutare economicamente la sua famiglia.

Nel 1853, un amico comune presentò Brahms al rinomato compositore Robert Schumann. Ha elogiato le composizioni di Brahms nel giornale Neue Zeitschrift für Musik e poco dopo una casa editrice musicale tedesca ha iniziato a diffondere la sua opera. Con il suo nuovo riconoscimento nel campo, Brahms ha insegnato pianoforte e è diventato direttore di un coro di donne ad Amburgo nel 1860.

Brahms ha poi diretto la Singakademie, una società corale a Vienna. Nel suo tempo libero, ha sviluppato composizioni popolari come il Concerto per pianoforte n° 1 in re minore e il Sestetto per archi in si bemolle maggiore. Il suo successo gli ha valso un posto di direttore nella Gesellschaft der Musikfreunde (Società degli amici della musica).

Contemporaneamente ha diretto l’Orchestra Filarmonica di Vienna per tre stagioni.

Nel 1868, Brahms ha debuttato con Ein deutsches Requiem (Un Requiem tedesco) a Brema. La composizione è diventata la sua opera corale più famosa e molti la considerano una delle opere musicali più importanti del XIX secolo.

La Sinfonia n° 1 in do minore è stata una delle prime composizioni orchestrali di Brahms e ha ricevuto elogi generalizzati. Brahms ha guadagnato nuovi ammiratori in tutto il mondo e ha continuato a creare composizioni più ambiziose, come le sue famose Danze ungheresi, mentre viaggiava in Svizzera, Ungheria e Polonia. Nel 1875, si è ritirato dal suo posto di direttore e si è dedicato alla composizione per il resto della sua vita.

Durante la sua carriera, Brahms ha reso omaggio alle composizioni tradizionali con tecniche innovative che hanno evoluto il momento romantico. Il suo lavoro continua ad influenzare i musicisti e i compositori di oggi.