Ultime Notizie » atalanta » Napoli-Atalanta Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Napoli-Atalanta Streaming Gratis. Con la sconfitta dell’Inter di ieri sera in casa dello Spezia (2-1) il Napoli di Spalletti affronta ancora più serenamene, al Maradona, la sesta in classifica: l’Atalanta (senza vittorie da 3 partite in campionato) ha 42 punti in classifica, contro i 65 della capolista, adesso a +15 dall’Inter prima di giocare in questa 26a giornata di Serie A. Poco importa aver perso 0-1 contro la Lazio venerdì scorso (dopo 8 vittorie consecutive): il Napoli aspetta solamente che gli venga consegnato lo Scudetto in forma ufficiale.

Fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 11 marzo 2023, allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Atalanta in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: Le performance di Osimhen sono state fondamentali per il Napoli in questa stagione. È il primo della sua squadra per numero di gol (19), ed è primo come miglior marcatore del campionato, con 6 dei suoi gol che sono stati sullo 0-0.

Napoli-Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni

Problema muscolare per Lozano, che salterà il match con l’Atalanta: al suo posto Politano. Per il resto Spalletti confermerà l’undici tipo. Gasperini perde Koopmeiners per almeno un mese, ma recupera Zapata e, almeno per la panchina, potrebbe ritrovare anche Scalvini, Palomino e Zappacosta. Davanti resta comunque confermato il tridente Boga-Hojlund-Lookman.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: Mario Rui. Indisponibili: Raspadori.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Palomino; Maehle, de Roon, Scalvini, Zappacosta; Ederson; Lookman, Hojlund. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer, Koopmeiners.

Napoli-Atalanta in TV, che canale?



Napoli-Atalanta diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Napoli-Atalanta Streaming Gratis in Italiano senza Roja Live



Se non avete fatto disdetta , per, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky.

Napoli-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Napoli-Atalanta in Diretta Streaming Gratis invece di Rojadirecta On-Line

