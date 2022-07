Ultime Notizie » A che ora gioca il Milan » Milan-Lemine Almenno Streaming Gratis, dove vedere Amichevole in TV

Milan-Lemine Almenno streaming e diretta tv con le due formazioni pronte a scendere in campo alle ore 17:00 di oggi mercoledì 13 luglio 2022. Dopo il 2-0 rifilato dalla Roma al Sunderland nell’amichevole delle 12 (in gol anche Zaniolo), è giunta l’ora del Milan Campione d’Italia: i rossoneri scenderanno in campo al centro sportivo di Milanello in amichevole contro la formazione del Lemine Almenno, squadra che milita nel girone B Lombardia di Eccellenza. Questa sarà la prima uscita del Milan di Pioli, che ha cominciato da pochi giorni la preparazione estiva, ad un mese esatto dall’inizio del campionato. Gli incontri amichevoli estivi del Milan continueranno con Colonia, Zalaegerszegi, Wolfsberger e Marsiglia, tutti nel mese di luglio. Andiamo a scoprire dove vedere Milan-Lemine Almenno streaming e diretta tv.

Dove vedere Milan-Lemine Almenno streaming e diretta tv



La partita di calcio Milan-Lemine Almenno in diretta tv per gli abbonati da Milan TV, canale tematico rossonero visibile anche su DAZN, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi.

La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alledi oggi mercoledì 13 luglio 2022.

Streaming gratis online su Milan TV tramite l’app di DAZN oppure sul canale Youtube del club rossonero.

Le probabili formazioni di Milan-Lemine Almenno

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Coubis, Gabbia, Kjaer, Nsiala; Pobega, Adli, Brescianini; Maldini, Rebic, Diaz. Allenatore Pioli.

Alternative per vedere Milan-Lemine Almenno streaming online



Molti utenti continuano a cercare su Google “Rojadirecta Milan” senza sapere che il sito è stato oscurato dalle autorità italiane. In ogni caso, quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).