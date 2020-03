I migliori siti per guardare le partite in streaming.

Chi ama il calcio, chi il basket, chi il tennis… Di amanti dello sport ce n’è di tutti i tipi ma una certezza li accumuna tutti: non perdersi nemmeno un minuto della competizione. Purtroppo non tutti gli eventi sportivi vengono mostrati alla TV e dunque molto spesso per seguire un incontro bisogna fare veri e propri salti mortali. Per fortuna esiste lo streaming!

Come fare però a trovare un servizio streaming affidabile, completo e stabile? Scoprite con noi quali sono i migliori siti di streaming per eventi sportivi.

Naturalmente esistono sia servizi gratuiti (come quelli delle reti nazionali) sia in abbonamento in cui dovete pagare un piccolo canone mensile. Inoltre per guardare un match sportivo senza interruzioni e in alta qualità, in modo da non perderci nemmeno un momento, abbiamo bisogno di una connessione protetta e stabile come le VPN disponibili anche per smartTV.

Andiamo ora a conoscere quali sono i servizi di streaming migliori per gli eventi sportivi:

ElevenSports è una piattaforma di streaming online completamente dedicata agli eventi sportivi di tutto il mondo, compreso campionati poco conosciuti di moltissime competizioni sportive come basket, boxe, motori, e naturalmente calcio. Con questo servizio avrete a disposizione praticamente l’intero palinsesto sportivo mondiale ma dovrete fare un abbonamento mensile.

RaiPlay è il servizio streaming della rete primaria nazionale con cui potete rivedere tutta la programmazione di Rai Sport, gratuitamente, e anche le partite della nazionale trasmesse su Rai1 se ve le siete perse.

Sport-Stream365 è un'altra piattaforma di streaming per lo sport completamente legale in cui basta registrarsi per poter accedere a partite e campionati di tutti – o quasi – gli sport e in tutto il mondo.

Streamingsports è facile e gratuito come il precedente e anche su questa piattaforma potete trovare tantissimi incontri sportivi, soprattutto partite di calcio da tutti i campionati del mondo.

NowTV, il servizio online a pagamento di Sky comprende naturalmente anche molti sport come moto, calcio, tennis e basket trasmessi in altissima qualità. Per vedere gli incontri trasmessi su NowTV dovete sottoscrivere un abbonamento o acquistare i ticket messi a disposizione da Sky ma è disponibile anche come app per il telefono.

Non dimenticate che anche YouTube può essere un’ottima fonte per guardare sport in streaming gratuitamente anche se non sempre la qualità è garantita.

Provate questi servizi e non perderete più nemmeno un minuto del vostro sport preferito!