Marsiglia Atalanta, dove vederla in streaming e diretta TV

DIRETTA CALCIO – La serata di oggi vede l’Atalanta calcare il terreno di gioco di Marsiglia per la prima sfida delle semifinali di Europa League contro l’OM, con l’allenatore Gian Piero Gasperini determinato a smorzare la pressione che circonda i favoriti. Dopo la clamorosa vittoria ai quarti contro il Liverpool, la Dea parte con i favori del pronostico, trovandosi di fronte a un Olympique Marsiglia che attraversa una stagione tutt’altro che facile, attestandosi al 7° posto e con ben tre cambi di allenatore, due dei quali italiani (Grosso e Gattuso).

Gasperini ha preferito mantenere un profilo basso durante la conferenza stampa pre-partita, affermando: “Il ruolo di favoriti conta poco, conta il campo. Sicuramente abbiamo più credibilità per aver eliminato il Liverpool, ma si riparte da zero. Il nostro primo obiettivo è disputare una buona gara di andata e non ripetere gli errori commessi a Firenze. Sarà necessario il coraggio di affrontare partite di questo calibro“. A sostenere la squadra bergamasca, ben 2000 tifosi si sono dati appuntamento al Velodrome.

Statistiche e confronti: Marsiglia contro squadre italiane nelle competizioni europee

Questa sera segna anche il debutto assoluto di un confronto tra le due squadre, con l’OM che non ha vinto nessuna delle ultime sette partite disputate contro squadre italiane nelle competizioni europee (5 sconfitte e 2 pareggi). L’ultimo successo risale alla stagione 2011/12, agli ottavi di finale di Champions League, contro l’Inter (1-0 in casa).

Dove seguire Marsiglia-Atalanta: streaming e diretta TV

L’incontro di calcio Marsiglia-Atalanta, valido per l’andata della semifinale di Europa League e in programma alle ore 21 italiane, sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253) e in streaming (gratis per gli abbonati) sulla piattaforma Now, oltre all’app Sky Go. Per coloro che preferiscono seguire la cronaca testuale della partita, sarà possibile farlo sui principali portali web di sport.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Atalanta

Ecco le probabili formazioni per l’incontro di stasera:

MARSIGLIA (3-5-2): Pau Lopez; Mbemba, Balerdi, Murillo; Clauss, Veretout, Kondogbia, Harit, Henrique; Ndiaye, Aubameyang. Allenatore: Galllet.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Siebert (Germania).