Il significato del Mantra Om Gam Ganapataye Namaha

Guardandoci con il suo occhio gentile, Ganesha, il Dio indù dalla testa di elefante, è sempre pronto a darci la mano e la proboscide per aiutarci! Basta invocare l’aiuto del mantra Om Gam Ganapataye Namaha e le difficoltà svaniscono. Oppure, troviamo un modo efficace per superarli per raggiungere il successo e l’abbondanza. Scopri con noi il generoso Ganesha e il significato del suo mantra…

Il mantra del dio Ganesha, colui che neutralizza gli ostacoli

Ganesha è il dio indù dalla testa di elefante molto popolare. Sicuramente ti sei già imbattuto in questa figura intrigante in uno studio di yoga o in una libreria esoterica. Alcuni addirittura si fanno tatuare la silhouette, un modo originale e radicale per invocare le sue energie benefiche!

Nella mitologia indù, Ganesha è una potente divinità, nota per la sua capacità di rimuovere gli ostacoli per promuovere la prosperità. Oltre alla sua famosa testa di elefante (la cui origine varia a seconda dei testi sacri), è spesso rappresentato con quattro braccia e una sola zanna invece di due. Tre delle sue mani ha un oggetto che rappresenta il suo potere e le sue virtù. Il quarto di solito si apre verso il discepolo, segno di benevolenza e abbondanza.

Tradizionalmente, Ganesha viene invocato con il seguente mantra:

Om Gam Ganapataye Namaha

Questo mantra viene utilizzato per rimuovere gli ostacoli e garantire il successo in tutti i progetti. Con la generosa energia del dio dalla testa di elefante, si trovano l’ancoraggio e la sicurezza necessari per il successo. L’abbondanza sul piano terrestre è sempre accessibile, basta avere fiducia nel processo.

Questo è ciò che ci dice Ganesha…

Il significato del mantra Om Gam Ganapataye Namaha

Om Gam Ganapataye Namaha può essere generalmente tradotto come “Saluti a Lord Ganesha”, o “Saluti a colui che rimuove gli ostacoli”. È un mantra sanscrito che deriva dalla Ganapati Upanishad, un testo sacro dedicato al culto di Ganesha e che proviene dai Veda.

La formula è divisa in quattro parti distinte:

Om è il suono universale, la formula sonora del divino da cui proviene tutta la creazione. Come avrai notato, costituisce la prima particella di molti mantra e dà inizio all’insieme della formula.

è il suono universale, la formula sonora del divino da cui proviene tutta la creazione. Come avrai notato, costituisce la prima particella di molti mantra e dà inizio all’insieme della formula. Gam è una versione del nome Ganesha (Ganesh). Questo è un bija mantra, o fenomeno monosillabico che costituisce la base dell’intero nome di dio. I bija sono mantra percepiti anche come suoni primordiali, come Om.

è una versione del nome Ganesha (Ganesh). Questo è un bija mantra, o fenomeno monosillabico che costituisce la base dell’intero nome di dio. I bija sono mantra percepiti anche come suoni primordiali, come Om. Ganapataye è un altro nome di Ganesg, Ganapati. La desinenza della parola, -aye, significa ‘per’, ‘dedicato a’; il mantra è poi dedicato a Ganapati.

è un altro nome di Ganesg, Ganapati. La desinenza della parola, -aye, significa ‘per’, ‘dedicato a’; il mantra è poi dedicato a Ganapati. Namaha significa ‘Saluti’ o ‘I miei saluti’: nel suo insieme, il mantra significa quindi “Presento i miei saluti a Ganesh”.

Uso e benefici del mantra Om Gam Ganapataye Namaha

Per usare bene il mantra Om Gam Ganapataye Namaha, puoi usare diverse opzioni.

Puoi prima scegliere di orientare un’intera sessione di meditazione attorno a questo mantra.

Seduto in una posizione comoda sul cuscino da meditazione, fai alcuni respiri profondi. Pensa a un’area della tua vita o a un progetto che trarrebbe beneficio dal potere di Ganesha. Questo può essere, ad esempio, per superare determinati ostacoli o per garantire il successo.

Quindi pronuncia o canta il mantra, come nel video incorporato in questo articolo. Se lo desideri, ravviva la tua meditazione con una piccola statuetta del dio elefante, per rendere più potente l’invocazione. Puoi anche semplicemente recitare il mantra internamente durante le tue passeggiate quotidiane, la corsa mattutina o anche dopo una sessione di yoga.

L’idea è di farti penetrare nei suoni e nelle vibrazioni di questa bellissima formula. Oltre a invocare i poteri di Ganesha, agisce direttamente sul chakra della radice. Dopotutto, Ganesha è un dio della terra, garante del successo e della fiducia nel mondo materiale! L’azione del mantra su questo centro energetico si tradurrebbe così in profonda pace interiore, fiducia nelle proprie azioni e aumento della vitalità.

Dovresti sapere che ci sono altri mantra per invocare l’energia di Ganesha, ogni momento su un aspetto del dio-elefante. Così, ad esempio, Om Ekadantaya Namah si concentra sull’unica zanna di Ganesha (ekadanta) poiché significa Unità divina e concentrazione su questa unità.

Om Vighna Nashanaya Namah, da parte sua, evidenzia il potere di Ganesha di rimuovere tutti gli ostacoli e i blocchi, siano essi presenti fisicamente, nel corpo o nell’ambiente esterno, o energeticamente, nella mente e nei corpi sottili.