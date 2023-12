Ultime Notizie » malore » Malore Zdenek Zeman, ricoverato in Ospedale

Il tecnico Zdenek Zeman, 76 anni, è stato ricoverato a causa di un malore prima dell’allenamento del Pescara. Sembra essere in condizioni stabili e dovrà sottoporsi a ulteriori esami per quella che hanno definito una “lieve ischemia transitoria“. Non potrà allenare la squadra nella prossima partita di Coppa Italia di Serie C.

Zdenek Zeman è un allenatore di calcio ceco. È noto per il suo stile di gioco offensivo e aggressivo. Ha allenato diverse squadre italiane, tra cui Foggia, Lazio, Roma e Cagliari, e ha ottenuto successi significativi, come la scalata del Foggia dalla Serie C1 alla Serie A negl’anni ’90 e il secondo posto in Serie A con la Roma nella stagione 2002-2003. È considerato uno dei più influenti e innovativi allenatori del calcio italiano.