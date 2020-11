Lilla Milan Streaming Gratis Diretta TV. Quarto turno del girone H di Europa League: Lilla Milan si gioca oggi giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18:55 allo Stade Pierre Mauroy di Lille. Arbitrerà il fischietto inglese Craig Pawson. Sarà Rebic a prendere il posto di Ibrahimovic infortunato come punta centrale, con Castillejo, Calhanoglu e Hauge alle sue spalle. In mezzo spazio per Tonali al fianco di Bennacer, dietro torna Dalot sulla destra al posto di Calabria. Andiamo a scoprire dove vedere Lilla Milan streaming live e diretta tv.

Dove vedere Diretta Streaming Lilla Milan



Lilla Milan in diretta tv a partire dalle ore 18:55 di oggi giovedì 26 novembre 2020 con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre), con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi.

Video streaming gratis online gratis per gli abbonati grazie al servizio Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV. La partita non viene trasmessa in chiaro su TV8.

Le probabili formazioni di Lilla Milan:

LILLE (4-4-1-1): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, Renato Sanches, Xeka, Bamba; Yazici; David. Allenatore Galtier.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. Allenatore Bonera (Pioli assente a causa covid-19).

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra).

Come vedere Lilla Milan Streaming Gratis

Le alternative per vedere il match Lilla Milan online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope o Rojadirecta, non sono considerati legali.