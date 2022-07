Ultime Notizie » Big Tech » Licenziamenti: Effetti Recessione su TikTok, Tesla e altre Big Tech

L’Europa, ma anche gli Stati Uniti, sta iniziando una grande recessione economica. Mutui e prestiti bancari in genere hanno fatto scattare i tassi di interesse, l’Euribor cresce all’impazzata, l’euro è alla pari con il dollaro e si cominciano a perdere posti di lavoro. Gli esperti indicano che questo è solo l’inizio, in quanto è prevista una crisi sia nel settore energetico e nell’industria alimentare.

Il fatto è che anche le grandi aziende tecnologiche stanno soffrendo. Tesla ha licenziato 200 dipendenti di Autopilot e chiuso un ufficio in California, e Bloomberg riferisce che Rivian prevede di licenziare il 5% della sua forza lavoro. Anche Meta si sta concentrando sull’identificazione dei dipendenti con prestazioni inferiori e ora è il turno di TikTok.

In Wired riferiscono che alcuni dipendenti di TikTok hanno già perso il lavoro, a quanto pare in un progetto di ristrutturazione globale dell’azienda.

Tutti i dipendenti interessati provengono dall’esterno della Cina, compresi i dirigenti assunti di recente.

A diversi dipendenti in Europa è stato detto di aspettarsi un incontro con le risorse umane e ad alcuni negli Stati Uniti è stato detto che sarebbero stati licenziati questa settimana.

Uno dei dipendenti negli Stati Uniti ha commentato che la sua posizione è stata eliminata in uno sforzo di riorganizzazione molto più ampio, ma TikTok non ha voluto elaborare quale piano di ristrutturazione, anche se non ha negato che fossero in corso licenziamenti.

Uno dei responsabili delle risorse umane di TikTok ha commentato che al momento stanno solo tagliando dipendenti e team che i manager ritengono non abbiano contribuito a sufficienza e che ne hanno licenziati solo 100 negli Stati Uniti e in Europa, dove hanno più di 10 mila dipendenti.

Google, d’altra parte, ha già riferito che smetterà di assumere più persone quest’anno.