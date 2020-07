Aggiornamento Diretta Formula 1 – Il pilota della Ferrari Charles Leclerc è stato penalizzato di tre posizioni in griglia nel Gp della Stiria, che si disputerà domenica 12 luglio alle ore 15:10 al Red Bull Ring. Leclerc partirà dal 14esimo posto, in settima fila. Il monegasco era stato sottoposto a doppia investigazione dopo le qualifiche, per non aver rispettato le bandiere rosse e per aver ostacolato il pilota della Alpha Tauri Daniil Kvyat nella Q2. Mancato l’accesso alla Q3, il monegasco aveva chiuso el qualifiche all’11esimo posto dietro alla Ferrari di Vettel.

DIRETTA MOTORI – Sarà Lewis Hamilton a partire in pole position nel Gran Premio di Stiria (in Austria), seconda prova del mondiale di Formula 1 stagione 2020. Clamorosa eliminazione della Ferrari di Charles Leclerc nella Q2.

Continua la sfortunata esperienza di Max Verstappen a Spielberg, che ha vinto due volte in Austria, considerato il suo gran premio di casa: continua a non ottenere la pole position, ma per lo meno partirà in prima fila sulla griglia di partenza.

Dopo una lunga attesa (tre quarti d’ora), a causa del maltempo sulla pista, le qualifiche hanno regalato grande emozioni, inclusa quella di Leclerc che ha chiuso all’undicesimo posto nella Q2, restando eliminato dalla Q3.

Lewis Hamilton rifila oltre un secondo a Max Verstappen. Terzo un sorprendente Carlos Sainz davanti alla Mercedes di Bottas, questa volta in ombra. Naufragano, è proprio il caso di dirlo, le Ferrari. Eliminato Leclerc in Q2 (partirà 11esimo), Sebastian Vettel si posiziona giusto davanti al compagno ma non riesce a migliorarsi in Q3, e quindi partirà dalla decima piazza sulla griglia di partenza del Gran Premio di Stiria, domani alle ore 15:10.