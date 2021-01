Ultime Notizie » Come vedere Lazio Roma Streaming » LAZIO ROMA Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Lazio Roma Streaming Gratis e Diretta TV. Il Derby della Capitale apre oggi la 18esima giornata di Serie A: orario d’inizio alle 20:45 di oggi venerdì 15 gennaio 2021. E’ il 153esimo Derby della Capitale che si gioca in campionato. Il bilancio recita 38 vittorie per i biancocelesti, 54 successi giallorossi e 60 pareggi, tra cui entrambe le sfide dello scorso campionato (risultato di 1-1 sia all’andata che al ritorno). Andiamo a scoprire dove vedere Lazio Roma streaming e diretta tv.

Lazio Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Questo sarà il primo derby di Roma ad essere giocato di venerdì in tutte le competizioni: questo è l’unico giorno della settimana in cui questa sfida non era mai stata giocata nella storia. Simone Inzaghi deve fare a meno di Strakosha, Fares e Correa. Fonseca invece rinuncia a Calafiori, Mirante, Santon, Zaniolo.

⚽ Queste le probabili formazioni di Lazio Roma:

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Ciro Immobile. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cataldi, Fares, Proto, Strakosha.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; Edin Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Calafiori, Mirante, Santon, Zaniolo.

Lazio Roma Diretta TV: canale e dove vederla.



La partita di calcio Lazio Roma in diretta tv su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Edin Dzeko, a segno nell’ultimo derby giocato (gennaio 2020), non va a bersaglio in due sfide contro la Lazio di Serie A consecutive da aprile 2016. Il bosniaco potrebbe diventare il sesto giocatore della Roma a segnare in almeno quattro derby di campionato differenti dopo Totti, Delvecchio, Volk, Da Costa e Amadei.

Lazio Roma Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta, ecco come.

Lazio Roma in video live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Felipe Caicedo è andato a segno in entrambe le ultime due presenze di campionato ed è da dicembre 2019 che non va a bersaglio in tre gare di fila di Serie A. L’attaccante della Lazio ha trovato il gol nell’unico derby di campionato giocato da titolare (marzo 2019).

Lazio Roma non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Sfida tra due dei quattro centrocampisti con più assist vincenti in questo campionato: Henrikh Mkhitaryan della Roma (primatista con otto) e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio (cinque), tra di loro a quota sei Brozovic e Calhanoglu.