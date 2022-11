Ultime Notizie » attrice » E’ morta la cantante Irene Cara, cantava Fame di Saranno Famosi e What A Feeling di Flashdance

Irene Cara, cantante delle hit ‘Fame’ (Saranno Famosi in Italia) e ‘Flashdance’, è morta all’età di 63 anni. È stata trovata morta nella sua casa in Florida questo venerdì e la causa della sua morte è ancora sconosciuta.

Nata a New York il 18 marzo 1959, Irene Escalera – come veniva chiamata – era un’attrice, cantante, ballerina e compositrice di origine portoricana. Inoltre, è stata la voce di film come ‘Fame’ e ‘Flashdance’ dove l’attrice Jennifer Beals in interpretava il ruolo di Alex Owens. Il suo stile di danza ha avuto un impatto su molti artisti durante gli anni ’80.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh — Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022

La triste notizia è stata annunciata dal suo rappresentante, Judith A. Moose, che ha twittato: “Non posso credere di dover scrivere questo, figuriamoci dare la notizia. Per favore condividi i tuoi pensieri e ricordi di Irene. Leggerò ognuno di loro; e so che sorriderà dal Cielo. Adorava i suoi fan’.

L’artista ha iniziato a cantare e ballare nella televisione di lingua spagnola. Il suo picco di popolarità è arrivato quando ha recitato nel film ‘Saranno Famosi‘ (Fame) del 1980, nel ruolo di Coco Hernández, così come quando ha interpretato il tema principale e ha partecipato ad altre canzoni della colonna sonora di quel film.

Sia la canzone ‘Fame’ che ‘Out Here on My Own’ sono

state nominate all’Oscar per la migliore canzone originale, vincendo il premio per la canzone con lo stesso nome. Nella serie televisiva, il suo personaggio è stato assegnato all’attrice Erica Gimpel. In precedenza, nel 1978, ha partecipato al sequel della fortunata serie televisiva ‘Raíces’.

Irene ha anche partecipato alla colonna sonora del film ‘Flashdance’. Il tema principale, ‘Flashdance… What a Feeling’, le è valso di nuovo l’Oscar nel 1983 per la migliore canzone originale e il Grammy Award per la migliore performance vocale pop femminile nel 1984.

Ha pubblicato tre album in vendita negli anni ’80: Anyone Can See, nel 1982; What A Feeling, nel 1983; e Carasmatic, nel 1987.

Ha continuato la sua doppia carriera nella recitazione e nella musica, apparendo in film come ‘DC Cab’ e ‘City Heat’; e in vari programmi televisivi. Si è anche esibita in teatro dal vivo e musical.

Irene ha sposato Conrad Palmisano, uno stuntman di Hollywood, nel 1986, e hanno divorziato nel 1991.

I suoi ultimi lavori sono stati come cantante della sua band, gli Hot Caramel.

“La famiglia di Irene ha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore”, ha detto il suo rappresentante, Judith Moose. E ha concluso: “Era un’anima meravigliosamente dotata la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film”.